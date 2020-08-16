شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة على شواطىء ألمانيا ضد "قيود كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
ووفقا لتقديرات الشرطة، فقد شارك ما يتراوح بين 400 إلى 500 شخص في المظاهرة التي حملت شعار "الحرية وتقرير المصير".
وذكرت الشرطة أن المسيرة التي دعت إليها مبادرة " التفكير الجانبي كيل 22"، سارت بشكل سلمي.
وصرح متحدث باسم الشرطة بأن المكان كان مكتظا للغاية بوجه عام نظرا لوجود العديد من الأشخاص هناك على الشواطئ، لكنه أشار إلى أنه تم الالتزام بقواعد التباعد المكاني.
وفي المقابل، كانت هناك مظاهرة مضادة في المدينة حملت شعار " التضامن مع التعامل مع كورونا".
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