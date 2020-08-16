وزير الزراعة يوجه بتسهيل اجراءات تخصيص الاراضي الخاصة بالاستثمار

وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، بتسهيل الاجراءات الخاصة بالاراضي الزراعية لاجل الاستثمار.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الخفاجي "وجه اعماما الى كافة مديريات الزراعة والجهات ذات العلاقة والذي بموجبه يتم تسهيل اجراءات تخصيص الاراضي الزراعية للمستثمرين والمصدرين للمنتجات الزراعية لاجل انشاء مجمعات ومراكز تسويقية متكاملة للخضر والفواكة واللحوم بأنواعها والبيض والدجاج والاسماك وكافة مفاصل العملية الانتاجية الزراعية".



وأضاف أن "وزير الزراعة أكد على وجوب ان تكون هذه المجمعات والمراكز التسويقية على مسافة مناسبة من علاوي الخضر التي عائديتها الى وزارة البلديات وتشكيلاتها في المحافظات من اجل ان ايجاد جانب المنافسة الايجابية بغية تسهيل تسويق المنتجات الزراعية من قبل الفلاحين والمزارعين وبانسيابية عالية، وضرورة ان تكون الاراضي المخصصة للاستثمار في هذا السياق خارج التصميم الاساسي للبلديات".