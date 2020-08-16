الاعلام الامني تعلن تفكيك صاروخين وضبط قاعدة صواريخ في بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، سقوط صاروخ "كاتيوشا" داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة، فيما حددت مكان انطلاقه وتفكيك قاعدة لاطلاق الصواريخ.
وافاد بيان للخلية تلقته الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر تذكر".
واشار البيان الى ان "انطلاق الصاروخ كان من شارع الضلال قرب مرآب النهضة، كما عثرت القوات الأمنية على قاعدة صواريخ، و فككت صاروخين إثنين كانا معدان للانطلاق في المكان ذاته".
وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم الاحد، بسقوط صاروخي كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.
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