لاعب كريستال بالاس الانكليزي جاهز لتمثيل ليوث الرافدين

رياضة 2020-08-16 | 19:39 1,388 مشاهدة اصبح لاعب نادي كريستال بالاس الانكليزي، كاردو كاميران، جاهزاً لتمثيل منتخب الشباب في كأس اسيا للشباب. ونشر المنسق الاعلامي في نادي الحدود الرياضي زيد الزيدي في تدوينه له "بشكل رسمي .. لاعب كريستال بالاس الانكليزي كاردو كاميران جاهز لتمثيل منتخب الشباب". واضاف ان "اوراق اللاعب اكتملت وسيحصل على جوازه العراقي يوم غد الاثنين".



يذكر ان مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، قد وجه دعوة رسمية للاعب من اجل تمثيل ليوث الرافدين في نهائيات اسيا. يذكر ان مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، قد وجه دعوة رسمية للاعب من اجل تمثيل ليوث الرافدين في نهائيات اسيا.

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