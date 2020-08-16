سقوط صاروخي كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء

افاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخي كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطتا، مساء اليوم، ضمن مقتربات المنطقة الخضراء"،مشيراً الى أن "مكان الاطلاق تم تحديده من خلف كراج النهضة".

وتتعرض المنطقة الخضراء بين فترة واخرى الى هجوم بصواريخ وقذائف الهاون تنطلق من مناطق عدة من العاصمة بغداد.