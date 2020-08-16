حقيقة تلقي ليفربول أموالاً من برشلونة حال فوز كوتينيو بالأبطال

ووصل بايرن ميونخ إلى نصف نهائي دوري الأبطال وسيواجه الأربعاء المقبل أولمبيك ليون الفرنسي.

صحيفة "ميرور" سبق وأن أشارت إلى أن ليفربول سيحصل على حوالي 5 ملايين يورو من برشلونة، حال فوز كوتينيو بدوري الأبطال هذا الموسم.



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وقالت صحيفة "التايمز" الإنجليزية: "لن يتقاضى ليفربول أي أموال حال فوز كوتينيو بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ".

وأضافت الصحيفة: "تلقى ليفربول مبلغ 108.6 مليون جنيه استرليني بشكل مضمون من صفقة بيع فيليبي كوتينيو لبرشلونة".

وتابعت: "ثم تلقى 9 ملايين بعد مشوار برشلونة في دوري الأبطال خلال الفترة التي قضاها اللاعب مع الفريق الكتالوني".

وأردفت: "إجمالا ظهر كوتينيو في 76 مباراة بقميص برشلونة، وهو ما يعني حصول ليفربول على 22.5 مليون جنيه استرليني".



وأوضحت: "في المجمل دفع برشلونة ما يزيد عن 140 مليون جنيه استرليني بالفعل، مقابل تعاقده مع كوتينيو".

وأتم: "برشلونة دفع تقريبًا كامل مبلغ انتقاله والجزء الأخير المتبقي مرتبط بمشاركاته مع النادي الكتالوني".