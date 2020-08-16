قطع طريق بصرة بغداد بسبب نزاع عشائري في الهارثة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الطريق الرابط بين محافظة البصرة والعاصمة بغداد تم قطعه نتيجة شدة النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الهارثة".

ومساء اليوم، افاد مصدر امني باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في قضاء الهارثة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأة.

