قطع طريق بصرة بغداد بسبب نزاع عشائري في الهارثة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الأحد، بقطع طريق بصرة-بغداد بسبب نزاع عشائري في قضاء الهارثة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الطريق الرابط بين محافظة البصرة والعاصمة بغداد تم قطعه نتيجة شدة النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الهارثة".
ومساء اليوم، افاد مصدر امني باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في قضاء الهارثة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأة.
ومساء اليوم، افاد مصدر امني باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في قضاء الهارثة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأة.
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