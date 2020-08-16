ثلاثة قتلى و11 مصاباً بنزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم امرأة واصابة 11 آخرين، خلال النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "النزاع العشائري الذي اندلع في قضاء الهارثة اشتد بين العشيرتين ووصل الى حد التراشق بقنابر الهاون"، مشيرا الى ان "الحصيلة الاولية بلغت ثلاثة قتلى بينهم امراة واصابة 11 آخرين بجروح".



ومساء اليوم، افاد مصدر امني باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتين في قضاء الهارثة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

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