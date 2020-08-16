سفير السعودية بلبنان: العدالة الإلهية ستنتصر لدم الحريري

أكد السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، الأحد، أن العدالة الإلهية ستنتصر لدم رفيق الحريري ورفاقه، وتضع لبنان على خارطة تحقيق السِّلم الدولي.



تصريحات سفير المملكة لدى بيروت جاءت بعد لقائه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، وتأتي قبل يومين من موعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري

أكد بخاري"وقوف المملكة وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، وجميعنا نرتقب ساعة النطق بالحق والحقيقة من محكمة دولية في قضية اغتيال رفيق الحريري".

وكان موعد حكم المحكمة الدولية مقررا في 7 أغسطس/آب الجاري، لكنه أرجئ إلى يوم الثلاثاء المقبل ( 18 أغسطس) بسبب فاجعة انفجار مرفأ بيروت، والتي أدت لسقوط حوالي 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح.



Advertisements

وتعود تفاصيل اغتيال الحريري (الأب) إلى تفجير هائل أودى بحياته هو و21 شخصاً آخرين وذلك في 14 فبراير/شباط 2005.

والجمعة عاد أمين عام مليشيا حزب الله حسن نصرالله وجدد التأكيد على موقفه الرافض لقرار المحكمة المرتقب، قائلا: "نحن متأكدون من براءتهم ونعتبر أنفسنا غير معنيين".



ورغم الاتهامات التي كانت وجهتها المحكمة لأشخاص معروفين بانتمائهم إلى مليشيا حزب الله، يرفض وزير العدل السابق إبراهيم نجار القول إن الحكم النهائي معروف ومتوقع.

ويسود الترقب في لبنان من تداعيات هذا القرار الامنية والسياسية رغم التطمينات التي يطلقها المعنيين ولا سيما الحريري.