جو بايدن يهاجم أردوغان ويتوعده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في مقطع فيديو، اجتاح المواقع الاجتماعية في تركيا، وهو يتحدث بطريقة سلبية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث وصفه بـ"المستبد"، وقال إنه سيدعم ويشجع المعارضة التركية في حال أصبح رئيسا.

وظهر بايدن في مقطع مأخوذ من حلقة من برنامج "ذا ويكلي" على قناة "إف إكس" الأميركية، متحدثا عن رؤيته للعلاقات الأميركية مع الرئيس التركي.

وأبدى المرشح الديمقراطي مرارا وتكرارا في الفيديو "قلقه الكبير" بشأن التطورات في تركيا، مشيرا إلى أنه "سيتخذ نهجا مختلفا تماما ضد أردوغان من خلال دعم وتشجيع قيادة المعارضة التركية كما كان يفعل حين كان نائبا لأوباما".

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وعن استمرار امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة نووية في تركيا، قال بايدن "لا أشعر بالراحة تجاه هذا الأمر.. لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان، أكثر من أي شخص في إدارتنا، كان يتحدث معي فقط لأنه كان يعتقد أنني لست معاديا للإسلام".

وأضاف "إنه مستبد.. إنه رئيس تركيا وأكثر من ذلك بكثير.. عليه أن يدفع ثمن أفعاله".