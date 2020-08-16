انت الان تتابع الرئاسة التركية تهاجم بايدن بسبب تصريحات دعا فيها للتعاون مع المعارضة لإسقاط أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

هاجم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الأحد بشدة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، على خلفية تصريح دعا فيه للتعاون مع المعارضة لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب قالن، على موقع تويتر، إن تحليل بايدن "ينم عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق".

وشدد قالن، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، على أن "أيام إصدار التعليمات لتركيا قد ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن".

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وتداولت وسائل إعلام أمس تصريح بايدن الذي كان أدلى به في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وقال بايدن :"ما زلت أرى أنه إذا ما انخرطنا (مع المعارضة) بشكل مباشر أكثر كما كنت أفعل معهم، فإنه يمكننا دعم عناصر القيادة التركية التي لا تزال موجودة والحصول على المزيد منهم وتشجيعهم على مواجهة أردوغان وهزيمته".

وأضاف بايدن أنه لا يود رؤية الإطاحة بأردوغان عبر انقلاب، وإنما من خلال "العملية الانتخابية".