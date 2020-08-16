نجاة وزير التعليم الصومالي من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نجا عبد الله غودح بري، وزير التعليم الصومالي في حكومة تصريف الأعمال، مساء الأحد، من محاولة اغتيال بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة، في منطقة بين مدينتي بلد حاو ودولوو بإقليم غدو جنوب الصومال.



وأكد مسؤولون محليون لوسائل إعلام، إصابة النائب في البرلمان الصومالي عبدالعزيز دغا قول، في الهجوم الإرهابي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع مليشيات حركة الشباب التي لطالما تنفذ مثل هذه الهجمات الإرهابية.

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وكان الوزير يجري زيارة تفقدية للوقوف على وضع التعليم في عدد من المدن الواقعة بنطاق إقليم غدو الصومالي.

وجاء الهجوم بالتزامن مع آخر، حيث قتل 15 شخصا، على الأقل، جراء انفجار سيارة مفخخة في فندق "إليت" المطل على شاطئ ليدوا بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأعقب الهجوم، إطلاق نار واقتحام مسلحين للفندق والتسلل إليه.

وقالت مصادر أمنية وطبية وفقا لـ"العين الإخبارية" إن الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم مسؤول في وزارة الإعلام الصومالية يدعى عبدالرزاق عبدي، وإصابة 30 آخرين بينهم مصور حكومي، ووزير في ولاية غلمدغ ومطربة في فرقة غنائية حكومية