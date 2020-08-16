شاهد .. إمراة بحرينية تحطم مجسمات هندوسية والنيابة تحيلها للمحكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أحالت النيابة العامة البحرينية، إمراة إلى المحكمة بتهمة إهانة رمز ديني بعدما ظهرت في تسجيل مصور وهي تقوم بتحطيم مجسمات هندوسية داخل متجر، حسبما أعلنت النيابة العامة الاحد.



وأثارت الحادثة ردود فعل في المملكة الخليجية من قبل مسؤول بحريني ندّد بها والسفارة الهندية في المنامة. وقالت النيابة في بيان إنّها تلقّت بلاغا من مركز شرطة منطقة النبيه صالح (4 كلم جنوب المنامة) "عن قيام امرأة بتكسير مجسمات بأحد المحلات"، فاستجوبت المتهمة "وواجهتها بأقوال الشهود والفيديو المصور" واعترفت "بقيامها بتكسير تلك المجسمات". وتابعت أنه تم "توجيه تهم الاتلاف العمد والتعدي علناً على احدى الملل والاهانة علناً لرمز موضع تمجيد لدى أهل ملة وذلك تمهيداً لإحالة القضية للمحكمة المختصة".

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وظهرت المرأة في التسجيل المصور داخل متجر برفقة أخرى وهما تقفان بالقرب من مجسمات دينية هندوسية، وقالت إحداهما "هذا بلد مسلم، صحيح؟"، وأضافت الأخرى "فلنرى من سيعبد الأصنام هنا، اطلب الشرطة". وقامت إحداهما برمي المجسمات على الأرض وتحطيمها الواحدة تلو الأخرى. وكتب خالد بن أحمد آل خليفة مستشار ملك البحرين ووزير الخارجية السابق على تويتر "تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين. وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة". وأضاف "هنا تعاقبت وتعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب. ومن قام بها غريب ليس منا".

وردّت السفارة الهندية بالقول على حسابها على تويتر إن "تحطيم الرموز الدينية ليس من طبيعة أهل البحرين. هذه جريمة تنم عن كراهية (...) فكل الديانات والمذاهب تتعايش هنا ومن قام بها غريب" عن البلد