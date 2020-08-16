إبعاد متحدث الخارجية الإيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبعدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس المتحدث الرسمي سيد عباس موسوي، وعينت متحدثا جديدا هو سعيد خطيب زاده. وكان المتحدث الجديد يشغل منصب مساعد البحوث والدراسات في مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، كما شغل مناصب دبلوماسية في عدد من الدول، فيما تم تعيين المتحدث السابق سفيرا لبلاده في جمهورية أذربيجان.

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