شكرا لقرائتكم نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات يعزز السلام مع الفلسطينيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن الاتفاق مع الإمارات سيعزز السلام الحقيقي مع الفلسطينيين. وفق ما نقل عنه المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان على تويتر.

وأضاف نتنياهو أن الانسحاب لخطوط 67 بموجب الاتفاق مع الإمارات لا يضعف إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذا الاتفاق أول اتفاق سلام بين إسرائيل ودولة عربية منذ 26 عاما، مشيرا إلى أنه يختلف عن سابقيه من حيث الاعتماد على مبدأي السلام مقابل السلام والسلام من منطلق القوة.

وأعرب نتنياهو عن تطلعه إلى انضمام دول عربية أخرى إلى دائرة السلام.

Advertisements

وقال إن "هذا الاتفاق تحول تاريخي يدفع السلام مع العالم العربي قدما وسيعزز في نهاية المطاف أيضا السلام الحقيقي والقابل للمراقبة والآمن مع الفلسطينيين".

كان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد قد دشن مع وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، خطوط التواصل، وذلك بعد إعلان اتفاق السلام بين الجانبين.

وكان بيان مشترك للولايات المتحدة الأميركية والإمارات وإسرائيل، الخميس، قد ذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اتفقوا على تطبيع للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حسب نص البيان الذي نشره ترمب الذي وصف الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي".

وقال ترمب عبر حسابه على تويتر، إنه "اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات".