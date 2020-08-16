شكرا لقرائتكم خبر عن قانون تقسيم دوائر مجلس النواب أمام جلسة البرلمان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة إن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، سيناقش خلال الجلسة العامة المقرر عقدها غدًا الإثنين، مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهاي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائبًا، عن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه اليوم.

وقسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغي القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسري أحكامه على انتخابات مجلس النواب التي تجرت بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.