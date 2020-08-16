ايطاليا تغلق النوادي الليلية بالأماكن العامة

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روما: اعلنت ايطاليا الاحد إغلاق النوادي الليلية وفرضت وضع الكمامة مساء في الاماكن العامة للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقع وزير الصحة روبرتو سبيرانزا مرسوما يدخل الاثنين حيز التنفيذ ويأمر بوضع الكمامة بين الساعة 18,00 والساعة 6,00 في الأماكن العامة التي تشهد "تجمعات".

كذلك، ينص المرسوم على إغلاق النوادي الليلية بفضاءيها الداخلي والخارجي.

وفي وقت يبدو أن كوفيد-19 عاود التفشي في دول أوروبية عدة، تسعى إيطاليا التي لا تزال في منأى نسبيا، على طريقتها، إلى احتواء هذه الظاهرة مع نهاية الأسبوع الذي يحتفل فيه بعيد انتقال العذراء.

وتخشى الحكومة أن يؤدي السهر ليلا إلى تفشي الوباء مجددا على نطاق واسع.

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وحصل اختبار قوة بين الحكومة والمناطق حول مسألة الملاهي الليلية الشائكة التي تكون غالبا مكتظة خلال هذه الفترة.

وظهرت انقسامات بين المناطق، وأمرت كالابريا بإغلاق كل المراقص، خلافا لسردينيا. وقررت منطقتا فينيتو وإيميليا-رومانيا تشديد المراقبة. أما توسكانا فطلبت تطبيق قواعد مماثلة للجميع.

ولم يسمح للملاهي الليلية المغلقة بفتح أبوابها ما أثار استياء القطاع الذي يوظف 50 ألف شخص في ثلاثة آلاف ملهى وفقا لنقابة المسؤولين عن إدارة علب الليل.

وإيطاليا أول بلد أوروبي ضربه الوباء وسجلت 254 ألف اصابة وأكثر من 35 ألف وفاة.

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