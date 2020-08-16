إسرائيل تلغي الحجر للوافدين من دول "خضراء"

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القدس: اعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد قائمة تضم نحو عشرين دولة يسجل فيها فيروس كورونا المستجد معدلات منخفضة، ويمكن للإسرائيليين والأجانب الذين يحملون تأشيرات محددة السفر منها إلى إسرائيل بدون الخضوع للحجر الصحي حال وصولهم.

وتشمل قائمة الدول "الخضراء" دولا اوروبية هي بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص، الدنمارك، فنلندا، المجر، النمسا، لاتفيا، ليتوانيا، كرواتيا، سلوفينيا، استونيا، بلغاريا.

كما تشمل القائمة كندا، نيوزيلندا، رواندا، الأردن، جورجيا، وهونغ كونغ.

وتستثني القائمة "الخضراء" الولايات المتحدة الأميركية الحليف الرئيسي للدولة العبرية والتي ما زالت تسجل معدل إصابات مرتفعا، وكذلك فرنسا.

وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة نحو 93 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 679 وفاة.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية فإن "أي شخص لم يقم في دولة مصنفة على أنها حمراء قبل 14 يوما من عودته إلى إسرائيل سيكون معفيا من التزام حجر صحي".

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وكانت إسرائيل تفرض على أي شخص يصل من الخارج الخضوع لفترة حجر صحي تستمر 14 يوما.

واشارت وزارة الصحة إلى أن هذا القرار يشمل المواطنين الإسرائيليين والأجانب المقيمين أو الذين لديهم تصاريح عمل في إسرائيل.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أعلن في ختام زيارته لإسرائيل التي استمرت ليوم واحد الخميس استئناف بلاده استقبال السياح الإسرائيليين بعد حظر استمر لأشهر بسبب فيروس كورونا.

وسيسمح لـ 600 إسرائيلي بالدخول أسبوعيا إلى وجهات محددة في اليونان.

وبدأت اليونان باستقبال السياح الأجانب في حزيران/يونيو الماضي، لكن تم حظر دخول السياح الإسرائيليين بسبب تجدد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس المستجد في الدولة العبرية.