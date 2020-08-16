شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام دعم مصر: المناصفة بين الفردى والقائمة يؤدى بديهيا لاتساع الدوائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، أن إقرار البرلمان الجمع بين نظامى القائمة والفردى بقانون مجلس النواب بواقع 50% لكل منهما، يؤدى بشكل بديهى إلى اتساع الدوائر الفردية.

وقال السجينى خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان اليوم الأحد، برئاسة إيهاب الطماوى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر بتقسيم دوائر مجلس النواب، إن البعض يدعى أن مشروع القانون غير ممثل للمعادلة الخاصة بالتمثيل الانتخابى والوزن النسبى الذى تضمنته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلا أن هذا الحديث عام، ومن له أى ملاحظات رقمية ليبديها فى مضبطة الجلسة.

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وأضاف السجينى: "البعض يطالبنا بالجداول الحسابية التى أجرى بناء عليها حساب الدوائر الانتخابية، ولكن هذه الجداول ذات حجم كبير من الصعب إحضارها".

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.