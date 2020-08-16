شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب لعمر مروان: بتنافس وزير المالية فى مشروعات القوانين النهاردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والتى شهدت مناقشة عدد من مشروعات القوانين المعدة بواسطة وزارة العدل، بقوله: "أنت بتنافس وزير المالية فى مشروعات القوانين النهاردة".

وأضاف عبد العال خلال ترحيبه بوجود المستشار عمر مروان تحت قبة البرلمان من جديد، قائلاً: "أهلا بيك عايزين مشروعات قوانين كثير من عندك، عشان نشوفك".

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وكان مجلس النواب قد شهد خلال الجلسة العامة الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مجموع مواده، والذى يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.

ويأتى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مواجهة صريحة لاشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون فى أغلبها جسدية، حيث أكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتى لمواجهة ظاهرة تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح ل" التنمر" بحيث ينص أنه يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى.