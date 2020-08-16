شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المقاعد الفردية بانتخابات النواب لمحافظة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قسم مشروع قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، محافظة الاسماعلية إلي 3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد.

وجاءت الدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية ليكون مقرها قسم ثان الإسماعيلية وتضم أقسام "أول الاسماعيلية – ثان الاسماعيلية – ثالث الإسماعيلية" وخصص لها مقعدين، أما الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب فتضم مركزا "القنطرة غرب – القنطرة شرق" وخصص لها مقعدا، أما الدائرة الثالثة والأخيرة فمقرها مركز القصاصين الجديدة وتضم مراكز "التل الكبير – القصاصين الجديدة – أبو صوير – فايد" وخصص لها مقعدين.

ويُشار إلى أن مشروع القانون قسم جمهورية مصر العربية إلي 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، كما تقسم إلي 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

Advertisements

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.