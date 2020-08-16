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شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. التفاصيل الكاملة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:
قسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وفى هذا الصدد، نستعرض الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بنظام القوائم:
1- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، لتضم 6 محافظات وخصص لها 100 مقعد.
مكوناتها محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية ، كفر الشيخ).
2- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" تضم 11 محافظة وخصص لها 100 مقعد.
مكوناتها محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).
3- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" فتضم 7 محافظات وخصص لها 42 مقعدا.
ومكوناتها ( الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).
4- الدائرة الرابعة والأخيرة "قطاع غرب الدلتا" تضم 3 محافظات وخصص لها 42 مقعدا.
ومكوناتها (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، فى مجموعه بعدما أعاد مناقشته فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية، وأجل أخذ الرأى النهائى بشأنه لجلسة قادمة.
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر.
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس، وأعلن "عبد العال" إحالة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
البرلمان يحيل قانون ضمان سرية بيانات المجنى عليهم بقضايا التحرش لمجلس الدولة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون الجمارك لتيسير التجارة الدولية والاستثمار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا علي مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية، لاسيما في بداية الموسم الصيفي، مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي، حيث وجه عدد من النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاح البسيط، وطالب النائب العمدة صبرى داوود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلى.
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