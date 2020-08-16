شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. التفاصيل الكاملة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار، اليوم الأحد، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى:

التفاصيل الكاملة للدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقبل

قسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبد الهادى القصبى، وأكثر من 60 نائبا، جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفى هذا الصدد، نستعرض الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بنظام القوائم:

1- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، لتضم 6 محافظات وخصص لها 100 مقعد.

مكوناتها محافظات (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية ، كفر الشيخ).

2- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" تضم 11 محافظة وخصص لها 100 مقعد.

مكوناتها محافظات (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).

3- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" فتضم 7 محافظات وخصص لها 42 مقعدا.

ومكوناتها ( الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).

4- الدائرة الرابعة والأخيرة "قطاع غرب الدلتا" تضم 3 محافظات وخصص لها 42 مقعدا.

ومكوناتها (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)

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