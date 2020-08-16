وزير المالية: لولا دعم البرلمان ما تمكنت الحكومة من إنجاز ما تم لهذا الوطن

وأشار معيط ، إلى أن الجمارك تتعلق بالأمن القومى، قائلا: "بدأنا فى الميكنة وإنشاء مراكز لوجيستية لتطوير الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب والميكنة، وفى ديسمبر القادم سيكون هناك وضع آخر للجمارك".

وجانبه أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا المشروع بقانون لا يترتب عليه أية زيادة فى التعريفة الجمركية، لافتا إلى أنه قانون إجرائى، ويتضمن تقسيط الضريبة الجمركية، كما أنه يوفر الحماية للعاملين بمصلحة الجمارك لممارسة عملهم.

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وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن مصير قيادات المصلحة والمنتدبين، لافتة إلى أنه يجب التجديد لهم قبل إقرار المشروع بقانون، وردا على النائبة قال الدكتور محمد معيط ، إن تلك الإجراءات تأخذ وقت وستنتهى خلال الفترة المقبلة .