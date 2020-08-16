شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: السيسى حقق إنجازات تاريخية لمصر فى مشروعات البنية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلى منصور التبادلية التى تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية. وقال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة لمصر فى مجال مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق والأنفاق والكبارى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستجعل من مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعزز دورها الإقليمى والدولى.

وأشار رئيس الحزب، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ مشروعات مترو الأنفاق يتم تنفيذ إحدى المشروعات بالكامل بأيدى مصرية من خلال شركات مصرية وطنية كمقاول رئيسى للمشروع بالاشتراك مع كبريات الشركات العالمية فى مجال الأنظمة والسكة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يسعى جاهدا بأن تبنى مصر بسواعد أبنائها.

Advertisements

وأكد الهريدى، أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائي (عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة - السويس) ومحطة للسوبرجيت للربط مع جميع محافظات الجمهورية، مشيدا بتكريم الرئيس السابق عدلي منصور، مؤكّدًا أنَّه شخصية وطنية عظيمة ولعب دورا عظيما بمواقفه وأدواره الوطنية خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو.