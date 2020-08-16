عبد العال: ما تم إضافته من طرق بمعايير علمية حديثة مفخرة لنا جميعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن فخره واعتزازه لما شاهده اليوم خلال حضوره افتتاح محطة مترو عدلى منصور، قائلا: "أقولها للتاريخ مفخرة لنا جميعا ما تم إضافته من طرق بمعايير علمية حديثة، ولدينا شبكة مترو خلال 3 سنوات لن تقل عن أى شبكة مترو فى أى عاصمة دولية، ولكل مصرى أن يفخر بمصر الحديثة والمشروعات الحديثة التى يتم إنشاؤها، هناك مجهود كبير يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة باعتبارها جزء من الجناح التنفيذى للدولة". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قد افتتح اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور)، كما قام بوضع حجر الأساس لمشروع أول قطار كهربائى فى مصر، وهو القطار الكهربائى (السـلام –العاشــر–العاصمة الإدارية) والمحطة التبادلية المركزية عدلى منصور والتى تعتبر نموذجاً للنقل متعدد الوسائط. Advertisements وتعد المحطة، إحدي المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الادارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة علي مستوي الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الانفاق ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والاتوبيس الترددي.

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