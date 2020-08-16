شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال مازحا: الأعضاء ملتفين حول رئيس دعم مصر كأنها نتيجة الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور على عبد العال، رئيس النواب، النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك بسبب التفاف عدد من الأعضاء حوله خلال الجلسة، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى قضايا التحرش وهتك العرض.

وقال رئيس المجلس مازحا: "الدكتور عبد الهادى القصبى عنده سر وكل النواب ملتفين حوله كأنها نتيجة الثانوية العامة"، وذلك فى إشارة لاهتمام النواب بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والذى تقدم به ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" اليوم الأحد، وأحاله المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

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ويذكر أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، قسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنة 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، تسرى أحكامه على انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلى كل انتخاب تكميلى لها.