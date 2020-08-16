شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يمازح وزير المالية: أنت زبون عندنا خلينا نبدأ باللى بنشوفه كل سنة مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، والتى تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين، بقوله: " أنت زبون دائم عندنا.. وإكراما لك هناقش القوانين المتعلقة بك فى النهاية، وخلينا نبدأ بالناس اللى بنشوفها مرة فى السنة".

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ويٌشار إلى أن الجلسة العامة الممنعقدة حاليا بمجلس النواب من المتوقع أن تشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية الهامة، وفي مقدمتها مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتضمن 90 مادة، والذي يأتي في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تدبير موارد إضافية لموازنة الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل محدودى الدخل.

كما ستشهد الجلسة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، والذى يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وأحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظام الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.