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رفع ٣٠ طن مخلفات خلال حملة نظافة غربي الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، اليوم الأحد، حملة النظافة بالمدينة وقرية البعيرات، ما أسفر عن رفع 30 طن مخلفات صلبة.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، العميد علاء عبد الجابر، إنه جارى استكمال أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والتراكمات في القرى التابعة للمركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما جرى خلال الحملة أعمال رفع كفاءة وتهذيب الأشجار بحديقة الميناء السياحي بمشاركة مسؤولي إدارة النظافة، وعمال مجلس المدينة، بالتعاون مع رئيس قرية البعيرات.

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