رفع ٣٠ طن مخلفات خلال حملة نظافة غربي الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غربي الأقصر، اليوم الأحد، حملة النظافة بالمدينة وقرية البعيرات، ما أسفر عن رفع 30 طن مخلفات صلبة.
وقال رئيس مركز ومدينة القرنة، العميد علاء عبد الجابر، إنه جارى استكمال أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والتراكمات في القرى التابعة للمركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما جرى خلال الحملة أعمال رفع كفاءة وتهذيب الأشجار بحديقة الميناء السياحي بمشاركة مسؤولي إدارة النظافة، وعمال مجلس المدينة، بالتعاون مع رئيس قرية البعيرات.
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