نتنياهو: اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يفرض علينا الانسحاب من أي أرض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من أي أراض"، موضحًا أنه "سيفتح الباب أمام تعاون علني كامل بين البلدين في مختلف المجالات".

وقال نتنياهو، في بيان له، نقلته وكالة سبوتنيك، إن "اتفاق التطبيع مع الإمارات سيحقق تعاون كامل وعلني في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة والصحة والزراعة والبيئة".

وتابع أن الاتفاق "لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من أي أرض"، موضحًا أنه اتفاق قائم على السلام مقابل السلام، على حد قوله.

وأوضح أن "الاتفاق مع الإمارات على تطبيع العلاقات تحقق نتيجة تعزيز إسرائيل لقوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والقدرة غير المسبوقة على التأثير على الساحة الدولية".

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