محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملة موسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي يرتكبها بعض التجار.
وجرى تحرير ٨٢ محضرًا للمخالفين، بعد رصدها خلال الأسبوع المنقضي، وكذا ٧٩ محضرًا للمخابز لوجود مخالفات متعددة، جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، وكذا العمل دون ترخيص.
كما جرى ضبط ١١٤ مخالفة بالأسواق تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية، وبيع بأزيد من الأسعار المقررة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ٢٧٥ مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.