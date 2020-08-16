ضبط ٢٧٥ مخالفة تموينية في حملة موسعة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، حملة موسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، للتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي يرتكبها بعض التجار.

وجرى تحرير ٨٢ محضرًا للمخالفين، بعد رصدها خلال الأسبوع المنقضي، وكذا ٧٩ محضرًا للمخابز لوجود مخالفات متعددة، جاءت من بينها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمواصفات المقررة، وكذا العمل دون ترخيص.

كما جرى ضبط ١١٤ مخالفة بالأسواق تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ورصد حالات غش تجاري وعدم وجود شهادة صحية، وبيع بأزيد من الأسعار المقررة.