عودة جميع العاملين في بني سويف من الإجازات الاستثنائية للعمل بدءًا من 18 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قرر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، قرارًا بعودة جميع العاملين في ديوان عام المحافظة، ودواوين الوحدات المحلية، ومديريات الخدمة التابعة لها، إلى العمل، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 18 أغسطس الجاري، وطبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، دون استثناء.

وتضمن القرار أن المصاب والمخالط لحالة مصابة بفيروس كورونا في إجازة استثنائية لحين التعافي، على أن يقدم تقريرًا طبيًا من الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.​