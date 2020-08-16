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عودة جميع العاملين في بني سويف من الإجازات الاستثنائية للعمل بدءًا من 18 أغسطس

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

قرر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، قرارًا بعودة جميع العاملين في ديوان عام المحافظة، ودواوين الوحدات المحلية، ومديريات الخدمة التابعة لها، إلى العمل، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 18 أغسطس الجاري، وطبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها، دون استثناء.

وتضمن القرار أن المصاب والمخالط لحالة مصابة بفيروس في إجازة استثنائية لحين التعافي، على أن يقدم تقريرًا طبيًا من الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.​

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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