مظاهرات في شمال ألمانيا احتجاجًا على قيود كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

تظاهر عدة مئات من الأشخاص، في مدينة كيل شمالي ألمانيا، اليوم الأحد، احتجاجًا على قيود كورونا والارتداء الإجباري للكمامة.

ووفقًا لتقديرات الشرطة، فقد شارك ما يتراوح بين 400 إلى 500 شخص في المظاهرة التي حملت شعار "الحرية وتقرير المصير".

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وذكرت الشرطة أن المسيرة التي دعت إليها مبادرة " التفكير الجانبي كيل 22"، سارت بشكل سلمي.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأن المكان كان مكتظا للغاية بوجه عام نظرا لوجود العديد من الأشخاص هناك على الشواطئ، لكنه أشار إلى أنه تم الالتزام بقواعد التباعد المكاني.

وفي المقابل، كانت هناك مظاهرة مضادة في المدينة حملت شعار " التضامن مع التعامل مع كورونا".