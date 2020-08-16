ترامب يبلغ مساعديه برغبته في لقاء بوتين قبل الانتخابات في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكدت قناة "إن.بي.سي" نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه برغبته بالاجتماع شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ووفقا لشبكة "روسيا اليوم"، نظرت الإدارة الأمريكية في عدة خيارات لأماكن ومواعيد القمة، بما في ذلك في سبتمبر في نيويورك.

وأشارت القناة إلى أن الإدارة الأمريكية، تعتبر الهدف من مثل هذه القمة يكمن في الإعلان عن تقدم في تطوير اتفاق بشأن الحد من التسلح النووي.

وأحد الخيارات التي يدرسها الجانب الأمريكي، هو توقيع قادة البلدين على مسودة اتفاقية بشأن مزيد من المفاوضات حول تمديد "ستارت 3".