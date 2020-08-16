بريطانيا تُسجل 1040 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا تسجيل 1040 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخمس حالات وفاة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية

إن حصيلة الاصابات اليوم تشكل ارتفاعًا طفيفًا؛ حيث كان قد سُجل أمس السبت 1012 حالة إصابة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.