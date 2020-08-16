سوريا تدعو العالقين بالخارج لتسجيل طلبات العودة مع السفارات

دعت وزارة الداخلية السورية مواطنيها الراغبين في العودة، إلى التوصل مع السفارات السورية في (القاهرة ومسقط وأبو ظبي ودبي وعمان والكويت والخرطوم والمنامة وموسكو والجزائر وبغداد)، لتسجيل طلب رغباتهم في العودة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم - أن هذا الإجراء يأتي ليتسنى للفريق الحكومي الخاص إعداد برنامج للرحلات السورية للطيران ضمن خطة الجهود الحكومية لإعادةالمواطنين السوريين العالقين.
ونوهت بأنه فور الوصول إلى مطار دمشق الدولي سيتم السماح للمواطنين بالعودة إلى المنازل بعد إجراء فحص الاختبار الخاص بفيروس كورونا المستجد والإقامة في فندق (إيبلا الشام) مقابل تسديد مبلغ 200 دولار أمريكي إضافية على تذكرة الطائرة.
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