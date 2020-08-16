العراق: اعتقال أخطر الإرهابيين المتورطين في مجزرة سبايكر

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، اعتقال أخطر الإرهابيين المشتركين بمجزرة سبايكر بمحافظة صلاح الدين.
وقال «رسول» إنه حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يواصلون
وأضاف، أن عملية القبض جاءت في محافظة صلاح الدين، مؤكدًا أن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظتي نينوى وصلاح الدين واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.
يُذكر أن تنظيم داعش استولى على قاعدة سبايكر عام 2014، والتي كانت تضم متطوعين جدد في الجيش؛ إذ وقع المجندون الجدد في قبضته وعددهم نحو 1700 مجند تم إعدامهم.
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