الشرطة الصومالية: سماع دوي انفجار سيارة مُفخخة بالعاصمة مقديشيو

أعلنت الشرطة الصومالية سماع دوي انفجار ضخم لسيارة مفخخة في أحد فنادق العاصمة مقديشيو.



وذكر "راديو شابيلي" الصومالي اليوم الأحد - في

نبأ عاجل - أن الانفجار أعقبه إطلاق نار كثيف من الداخل مع محاولة قوات الأمن إبقاء السيطرة على الفندق الذي يقع على شاطئ ليدو المزدحم بالأشخاص.

فيما لن ترد -على الفور - أي أنباء بشأن وقوع ضحايا أو خسائر من جراء الانفجار.

