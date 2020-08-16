مسؤولة إماراتية: حريصون على فتح سفارات وإصدار تأشيرات عمل متبادلة مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 أغسطس 2020 07:15 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أكدت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة أن أبو ظبي “حريصة على إحراز تقدم فيما يتعلق بفتح السفارات وإصدار تأشيرات عمل متبادلة مع إسرائيل”.

وفي إطار “التطبيع” مع إسرائيل، أعربت العتيبة في حديثها لصحيفة عبرية عن أملها في مشاركة العديد من الإسرائيليين بمعرض “إكسبو دبي”، المقرر انطلاقه مطلع تشرين الأول 2021.

وبسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تقرر تأجيل انطلاق “إكسبو دبي” لمدة عام، إذ كان من المقرر عقده في تشرين الأول المقبل.

وأعلنت إسرائيل قبل عام أنها ستشارك في المعرض الدولي الذي يقام كل خمس سنوات، وذلك في إطار خطوات “التقارب”، التي انتهت بتطبيع كامل أخيرا.

ووصفت العتيبة، الاتفاق بين الجانبين، والذي أُعلن عنه الخميس، بـ”التاريخي”، معتبرة أن نقطة التحول التي قادت إليه كانت القلق من خطة “الضم” الإسرائيلية.

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وزعمت المسؤولة الإماراتية: “الضم كان هو مصدر قلقنا المباشر، شعرنا أنه سيقضي على آفاق حل الدولتين”.

في السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.

وقال ترمب، في بيان مشترك مع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إنهم يأملون في أن “يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أنه نتيجة لهذا الاتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة. وحتى الآن، لا تقيم إسرائيل أي علاقات دبلوماسية مع دول الخليج العربي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، تدشين خطوط الاتصال مع نظيرتها الإسرائيلية، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق سلام أوقف ضم أراض فلسطينية وعبد الطريق أمام مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين.