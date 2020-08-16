كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بايدن يحذر من أردوغان ويصفه بالمستبد ويدعو لدعم المعارضة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عدد من النشطاء على السوشيال ميديا بتداول مقطع فيديو، يظهر به جو بايدون، المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو يصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمستبد ويدعوا لدعم المعارضة ضد حكومته.

وأدلى نائب الرئيس الأمريكي السابق بهذه التصريحات خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" فى ديسمبر الماضي لكن مقطع الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ظهر أمس السبت، حسبما جاء بتقرير منصة "مداد نيوز" السعودية.

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وقال بايدن ردا على سؤاله عن تركيا: أردوغان "مستبد"، مضيفا: "يجب أن يكون لدينا نهج مختلف تماما معه، وأن نوضح أننا ندعم قادة المعارضة".

كما طالب بايدن بضرورة "تشجيع" خصوم الرئيس التركي حتى يتمكنوا من مواجهة أردوغان وهزيمته، ليس عبر انقلاب، بل بالعملية الانتخابية، بحسب تعبيره.