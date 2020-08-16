كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان جديد من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الأحد، عن استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الثلاثاء المقبل بعد اجتماع سداسي اليوم.

وقد انطلق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبي "عن بٌعد" اليوم، لمناقشة أزمة سد النهضة، حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وإثيوبيا والذى يعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، الآن بدء فعاليات الاجتماع الذى يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.

Advertisements

اقرأ أيضا...