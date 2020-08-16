السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء المقبل

أعلنت دولة السودان عن استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الثلاثاء المقبل، حسب ما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل.

وانطلق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبي اليوم الأحد، لمناقشة أزمة سد النهضة، حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وإثيوبيا والذى يعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، الآن بدء فعاليات الاجتماع الذى يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.