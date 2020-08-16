كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة الثلاثاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت دولة السودان عن استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الثلاثاء المقبل، حسب ما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل.
وانطلق الاجتماع الثلاثى المصرى السودانى الإثيوبي اليوم الأحد، لمناقشة أزمة سد النهضة، حيث يشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، اليوم الأحد، فى اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر والسودان وإثيوبيا والذى يعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، الآن بدء فعاليات الاجتماع الذى يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، لإستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة.