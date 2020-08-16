كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر انفجار وإطلاق نار بفندق بالعاصمة الصومالية مقديشو خلف سقوط 5 ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، حادث محاولة اقتحام أحد الفنادق، خلف سقوم 5 قتلي بعد تبادل لإطلاق النار بعد انفجار استهدف بوابة الفندق، حسبما جاء في خبر عاجل على قناة العربية منذ قليل.

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وكان مسلحون اقتحموا فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو بعد تفجير بوابته بسيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مسؤول في وزارة الإعلام والسياحة، وفى وقت سابق قال شاهد لرويترز إن دوى انفجار سُمع اليوم الأحد، فى فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف أحد الشهود: "سمعت دوي انفجار هائل فى الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان". وأكد صادق على، المتحدث باسم الشرطة، وقوع الانفجار قائلا: "سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا".