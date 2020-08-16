كتب هاني نصر العربي في الأحد 16 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلاق اجتماع لمفاوضات سد النهضة، اليوم الأحد، بمشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية ومحمد عبدالعاطي، مع وزراء الخارجية والري للسودان وإثيوبيا، والذي يعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي: "الآن بدء فعاليات الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وكان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أكد خلال لقائه مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن بلاده تتفق مع الموقف المصري بشأن سد النهضة الإثيوبي، القائم على ضرورة الوصول لحلول تفاوضية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية، بما يحقق تطلعات الدول الثلاث في التنمية.