 إدارة برشلونة “تعقد” اجتماعا حاسما بعد فضيحة “التشامبيونزليغ”

بلال نوالي.

أفادت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن مجلس إدارة برشلونة سيعقد اجتماعا حاسما، يوم غد الإتنين.

وتستعد إدارة البيت الكتالوني، برئاسة جوسي ماريا بارتوميو، لاتخاذ قرارات مصيرية، بعد الهزيمة المدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، والتي بلغت نتيجتها (8:2).

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وكشفت الصحيفة ذاتها عن بعض القرارات المتوقعة لمجلس الإدارة، وأولها إقالة المدرب كيكي سيتين، وتعيين مدرب جديد.

ومن المنتظر إبلاغ سيتين بالقرار في الساعات القادمة بأنه لن يستمر مع النادي، وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عدة أسماء مرشحة لخلافته.

من جانبها، أوضحت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أنه بخصوص ما يتعلق بالمدربين المرشحين لخلافة كيكي سيتين، يعتبر كومان هو الأوفر حظا حتى الآن، أما بوتشيتينو وتشافي، نجم الفريق السابق، ومدرب السد القطري الحالي، تقل فرصهما في تولي مهمة تدريب البارصا خلال الظرفية الراهنة.