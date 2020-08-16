الدوزي يحضر لألبوم غنائي

يحضر الفنان، عبد الحفيظ الدوزي، لألبوم غنائي جديد، يصدر قريبا، يعود به إلى ساحة الألبومات، التي غاب عنها منذ مدة طويلة.

واختار الدوزي المزج بين ألوان موسيقية مختلفة في ألبومه المرتقب، والذي لن يصدر دفعة واحدة، وإنما بشكل تديريجي، تماشيا مع النمط الجديد في إصدار الألبومات.

ويتوقع أن يختار الدوزي أغان من ألبومه ليصورها على شكل فيديو كليب، علما أنه لم يذكر تفاصيله، واكتفى بالاعلان عن قرب صدوره فقط.

ويعتبر ألبوم الدوزي أول عمل فني محض-دون اعتبار أغنية تسويقية لعلامة تجارية- يصدر عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الظهر فترة الحجر الصحي، في بلجيكا .