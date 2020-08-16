العدد 3267- 17 غشت بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.. جيل جديد يوفر تأمين المعطيات وتسهيل الخدمات الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يفجر الغضب ومظاهرات رافضة في فلسطين

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