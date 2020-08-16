بطاقة التعريف الوطنية الجديدة.. جيل جديد يوفر تأمين المعطيات وتسهيل الخدمات

يستعد المغرب لتوفير بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من أجل استعمال أسهل وأكثر أمنا، وبمعطيات أوفر، تسهل الإجراءات الإدارية للمواطنين.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في وصلة تعريفية بالنسخة الجديدة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أن هذه الوثيقة التعريفية تتوفر على عناصر أمان تحول دون تزويرها، وتمكن المواطن من إثبات هويته لدى المؤسسات العمومية والخاصة، أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الانترنيت بشكل سريع ومؤمن.

كما تمكن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من تفادي الأخطاء التي يمكن أن تقع على مستوى المعطيات الشخصية، وحماية صاحبها بشكل لا يستطيع معه أي شخص آخر من القيام بمعاملة باسمه حتى وإن كان يتوفر على بطاقته، موضحا بهذا الخصوص أن البطاقة الجديدة تتوفر على قن سري خاص حصريا بحاملها يسلم له معها.

وحسب وصلة المديرية العامة للأمن الوطني، بثتها على وسائل الإعلام، فإن الجديد الذي يميز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أيضا، هو إمكانية حصول الآباء على بطاقة لأبنائهم أيا كان سنهم، علما أن التوفر عليها أصبح إجباريا على المواطنين ابتداء من سن 16 سنة، في ظل عدم تغيير الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة المتعارف عليها.

ولتسريع عملية الحصول على هذه البطاقة وضعت المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية (www.cnie.ma)، و التي يمكن من خلالها للمواطن تعبئة استمارة الطلب المسبق وأخذ الموعد الذي يناسبه وتتبع مراحل إنجاز بطاقته.