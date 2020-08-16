قطر_خطفت_حياه .. قصة ناشطة يمنية أهانتها الدوحة خدمة للحوثي

الأحد 16 أغسطس 2020

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي قصة خطف الناشطة اليمينة حياة البيضاني، تحت وسم "قطر خطفت حياه" والذي إنتشر بشكل كبير على تويتر .



ونشرت الناشطة اليمنية حياة البيضاني مقطع فيديو كشف فيه تفاصيل ترحيلها من اليمن بعد خطفها وذلك بعد الاتفاق بين السلطات القطرية مع ميليشا الحوثيين في بلدها.

وأوضحت أنها كاتت تتفق مع زوجها إلى السفر للأردن لكنه تم خطفها وترحيلها من اليمن، لافتة إلى أنها رحلت إلى جيبوني خلال الأيام الماضية قسرا برفقة زوجها الذي نشبت خلافات بينهما.

وطالبت الناشطة حياة من سلطات بلادها والدول الأوروبية التدخل من أجل إنقاذ حياتها، حيث إنها تريد السفر إلى بلادها لكن بعض المسئولين في قطر يهددوها بالقتل إذا تحركت من جيبوتي.

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وتعاطف الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي مع قصة الناشطة اليمنية وتم تدشين هاشتاق قطر خطفت حياة وذلك من أجل العمل على إعادتها إلى بلادها.

وغرد العديد من نشطاء السوشيال ميديا عبر هاشتاق قطر خطفت حياة الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة “تويتر” في أبرز الدول منها السعودية واليمن والبحرين.

وأعتبر النشطاء هذه القضية تأكيد على جريمة نظام قطر وتآمره مع الحوثيين ضد حياة .. مشددين على ضرورة وضع حد لإنتهاكات قطر وتعاملها مع أعداء المنطقة .

وكشف مجلس الجالية اليمنية في قطر أن الناشطة حياة عندما كانت في قطر كانت تريد الانفصال عن زوجها وهو ما صدر أمر به من إحدى المحاكم القطرية، لافتًا إلى أنه يتابع قضيتها عن قرب يؤكد أنه لا صحة للاتهامات التي أطلقتها بحق قطر.