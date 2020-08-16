مرتزق سوري في ليبيا يشكو تأخر رواتبهم وتهديدات تركيا لهم بالفصل

الأحد 16 أغسطس 2020

تداولت صفحات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لمقاتل سوري ممن يوصفون بـ“المرتزقة“ في ليبيا، يتحدث فيه عن أوضاعه وأوضاع زملائه الذين أرسلتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق غربي البلاد.



ويؤكد المقاتل، بحسب المقطع الصوتي المتداول، أنه ”ينتمي لفصيل الحمزات السوري، الذي كان من أوائل الواصلين إلى ليبيا“، مشيرا إلى أن ”عددهم يقدر بنحو ألفي عنصر اشتركوا في العديد من المعارك“.

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وقال إنه ”تم إبلاغهم بأنهم مجمدون وليس لديهم أي حقوق“، موضحا أن ”بعض عناصر الفصيل تلقى رواتب، فيما لم يستلم نحو 90 آخرين أي مبالغ مالية“.

وذكر ”المرتزق“ السوري أنه ”لم يكن هدفهم لا جهاد ولا محاربة الليبيين، بل ذهبوا من أجل المال؛ لأن ظروفهم الحياتية في سوريا كانت بغاية الصعوبة“.

وهدد العنصر بأنهم ”سيتظاهرون ويكشفون لتركيا ولغيرها ما يحدث معهم، وأنهم سيرسلون مقاطع توضح وضعهم إلى عدة قنوات ووسائل إعلام عربية“ .