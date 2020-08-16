شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 في حوادث إطلاق نار بسينسيناتي الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أصيب 17 شخصا على الأقل بالرصاص وقتل أربعة آخرون في عدة حوادث إطلاق نار منفصلة في أنحاء مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الليلة الماضية، في ليلة عنيفة في المدينة.

وأفادت تقارير إخبارية محلية بوقوع أربعة حوادث إطلاق نار منفصلة في أنحاء مختلفة من سينسيناتي.

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وقال مساعد قائد الشرطة بول نيودجيت لشبكة محلية تابعة لشبكة "ان بي سي" "ليلة عنيفة للغاية في مدينة سينسيناتي " مشيرا إلى أنه يستوضح مسألة سقوط 17 ضحية تقريبا من المصابين ، وما يصل إلى أربع وفيات في هذه المرة . وأضاف يقول " لماذا؟ سيكون هذا هو السؤال المطروح".

وتعتقد الشرطة أن حوادث إطلاق النار غير مرتبطة ببعضها البعض.

وقد شهدت عدة مدن في أنحاء الولايات المتحدة تصاعدا في أعمال العنف خلال تفشي وباء فيروس كورونا وفي أعقاب الاحتجاجات ضد عنف الشرطة والعنصرية.